Samsung Galaxy Z Fold4 появился на живом фото

Сегодня стала известна стоимость складного Samsung Galaxy Z Fold4 и теперь появилось его живое фото. Изображением поделился известный инсайдер Ice Universe.

На снимке поочередно три смартфона: Vivo X Fold, Galaxy Z Fold4 и его предшественник Galaxy Z Fold3.

Видно, что у новинки экран стал более узким, изменилось соотношение сторон внешнего дисплея с 24,5:9 на 23:9. Помимо этого, поменялась и конструкция шарнира.

Про европейскую стоимость складного Samsung Galaxy Z Fold4 можно почитать здесь. Этот смартфон и многие другие новинки компании покажут на презентации 10 августа.

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