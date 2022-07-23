Стали известны цены на Samsung Galaxy Z Fold4 и Buds 3 Pro

Samsung проведет большое мероприятие 10 августа. На нем представят Samsung Galaxy Z Flip4, Galaxy Fold4, умные часы Galaxy Watch 5 и 5 Pro, наушники Buds 3 Pro и другие устройства.

Сейчас стали известны цены на складной Galaxy Fold 4 и наушники Buds 3 Pro в Европе. Спойлер, ценники радуют, так как выросли незначительно:

1864€ за версию с 256 Гб;

1982€ за версию с 512 Гб.

Во сколько обойдется пользователям смартфон с 1 Тб памяти пока не известно.

Наушники Galaxy Buds 3 Pro будут предлагаться за 225€.

Несколькими днями ранее назвали еще и стоимость раскладушки Galaxy Z Flip4. Она будет начинаться от 1080€ и достигать 1280€.

Ждем анонс.

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