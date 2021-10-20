У Samsung Galaxy Z Flip3 будет 49 вариантов дизайна

Компания Samsung представила новую программу Bespoke Edition для владельцев складного смартфона Galaxy Z Flip3. Эта программа подразумевает возможность кастомизации устройства под желания владельца.

Пользователи могу выбрать цвета для отдельных частей смартфона, чтобы получился уникальный дизайн. Правда, это доступно не во всех странах — только в США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде и Австралии. В будущем, возможно, список расширится.

Отмечается, что можно выбрать один из пяти вариантов нижней и верхней части внешней стороны корпуса. Предлагаются цвета синий, жёлтый, розовый, белый и чёрный. Также есть чёрная и серебристая рамки. Всё это даёт 49 вариантов дизайна.

Помимо этого, такая же программа доступна для умных часов Galaxy Watch4 Bespoke Edition