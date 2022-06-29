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Новости

Samsung Galaxy XCover6 Pro со съемной батареей появился на официальных рендерах

Известный инсайдер Эван Бласс опубликовал в своем Twitter официальные пресс-рендеры грядущего Samsung Galaxy XCover6 Pro. До его презентации остается еще две недели.

Главной особенностью этого смартфона является съемный аккумулятор, который можно снимать и менять на ходу.

Сообщается, что новинка получит 6,56-дюймовый дисплей, процессор Snapdragon 778, пластиковую заднюю панель и защиту от воды и пыли IP68. Основная камера будет двойная — 50 и 8 Мп, фронтальная — 13 Мп.

Также изображения подтверждают наличие Wi-Fi 6E, 3,5-мм разъема для наушников и поддержку 5G.

Samsung Galaxy XCover6 Pro должны представить официально 13 июля.

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Источник:
Twitter

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