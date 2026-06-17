В России создадут единую базу IMEI. Что изменится для владельцев смартфонов?
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В России создадут единую базу IMEI. Что изменится для владельцев смартфонов?

Правительство определило правила привязки смартфонов к SIM-картам.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:06
В России создадут единую базу IMEI. Что изменится для владельцев смартфонов?

Власти продолжают работу над созданием единой базы IMEI мобильных устройств. Система должна связать SIM-карты с конкретными смартфонами и позволить операторам определять статус каждого устройства в сети.

Согласно принятым поправкам, операторы будут учитывать связку между SIM-картой и IMEI устройства, а сама база сможет содержать сведения как о разрешённых, так и о запрещённых для работы аппаратах. В частности, речь идёт о краденых и нелегально ввезённых устройствах.

Детальные правила работы системы ещё предстоит определить правительству. Пока неясно, как именно будет организована смена владельца смартфона и какие действия потребуется выполнять при продаже устройств на вторичном рынке.  

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