В России создадут единую базу IMEI. Что изменится для владельцев смартфонов?

Власти продолжают работу над созданием единой базы IMEI мобильных устройств. Система должна связать SIM-карты с конкретными смартфонами и позволить операторам определять статус каждого устройства в сети.

Согласно принятым поправкам, операторы будут учитывать связку между SIM-картой и IMEI устройства, а сама база сможет содержать сведения как о разрешённых, так и о запрещённых для работы аппаратах. В частности, речь идёт о краденых и нелегально ввезённых устройствах.

Детальные правила работы системы ещё предстоит определить правительству. Пока неясно, как именно будет организована смена владельца смартфона и какие действия потребуется выполнять при продаже устройств на вторичном рынке.