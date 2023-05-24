Top.Mail.Ru
Новости

Дизайнеры показали рендеры премиальных Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Avatar photo
Вадим Майков сегодня в 14:32

Популярный дизайнер OnLeaks и портал Mysmartprice показали рендеры смарт-часов Galaxy Watch 6 Classic.

Предполагается, что новинку оснастят вращающимся безелем, 1,47-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 470×470 пикселей. Емкость батареи должна увеличиться до 425 мАч.

Также сообщается, что в Galaxy Watch 6 Classic будет много функций, связанных со здоровьем и фитнесом. Кроме того, устройство будет обладать функциями, дополняющими возможности экосистемы Samsung.

💙 Обязательно подпишись: The GEEK в Телеграм

Теги: 
Источник:
Mysmartprice

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сейчас на главной