Samsung Galaxy W23 показали на живых фото

Сегодня Samsung представит на китайском рынке складной Galaxy W23. Это будет специальная, премиальная версия Galaxy Z Fold 4, выпущенная с оператором сотовой связи China Telecom. Устройства выходят в измененном дизайне и лимитированном количестве.

Сейчас появились живые фото Samsung Galaxy W23:

Как и телефоны W-серии из прошлого, W23 и W23 Flip будут продаваться для сбора средств на благотворительные цели. В прошлом году Samsung W22 5G оценивался в $2372.

По характеристикам Samsung Galaxy W23 и W23 Flip отличаться от вышедших Z Fold 4 и Z Flip 4 не будут. По слухам, может измениться только объем оперативной памяти — он будет достигать 16 Гб.

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