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Новости

Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200 Мп датчик

Популярный инсайдер Ice Universe сообщил, что новый флагман Samsung Galaxy S23 Ultra не получит грандиозных изменений в дизайне. Про прошлогоднюю версию, кстати, можно было сказать тоже самое.

Говорится, что визуально поменяется только камера устройства, а габариты и вес останутся прежними. Емкость батареи тоже останется на уровне 5000 мАч, а диагональ дисплея сохранит 6,8-дюймов с разрешением 3088 х 1440 пикселей.

Зато изменения произойдут внутри. Например, камера Samsung Galaxy S23 Ultra может получить 200-мегапиксельный датчик. Такой пока что есть только у Motorola X30 Pro. Процессор тоже обновится в лучшую сторону. По слухам, Snapdragon 8 Gen 2 совместно с оболочкой One UI 5.1 покажут максимально высокую скорость работы.

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Источник:
Theverge.com, Twitter

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