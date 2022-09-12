По слухам, Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру на 200 Мп

Известный инсайдер IceUniverse сообщил о том, какие характеристики получит основная камера будущего флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra.

Источник уверяет, что у смартфона будет сенсор на 200 МП (0,6 мкм, 1/1,3 дюйма, f/1,7). К примеру, размер сенсора ISOCELL HP1 составляет 1/1,22 дюйма с пикселями 0,64 мкм, а у ISOCELL HP3 — 1/1,4 дюйма с пикселями 0,56 мкм.

Новый датчик представляет собой среднее между HP1 и HP3, он чуть больше, чем у iPhone 14 Pro, но зато меньше, чем у других флагманов на Android, которые выйдут в 2023 году.

Также инсайдер заявил, что Galaxy S23/23+ будут поставляться с экранами с разрешением 1080p. Как ожидается, линейка Galaxy S23 будет представлена в будущем году.

Напомним, что на прошлой неделе Samsung пыталась троллить Apple за отсутствие инноваций и 48-мегапиксельный датчик. Об этот можно почитать здесь.

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