Samsung Galaxy S22 FE появился на концептуальных рендерах

Samsung выпустила Galaxy S21 FE только в январе этого года. А уже сейчас в Twitter опубликовали концептуальные рендеры версии Galaxy S22 FE.

На изображениях Galaxy S22 FE сделали более похожим на линейку Galaxy S22. Блоки камер практически не выступают, выглядит симпатично.

Однако, на данный момент никаких слухов и инсайдов про разработку «фанатской» версии S22 пока нет. Есть вероятность, что смартфон выпустят также только в начале 2023 года.

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