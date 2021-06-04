Samsung выпустит замену Galaxy Note21

Большинство почитателей продукции Samsung с нетерпением ждут, когда на рынке появится продолжатель традиций Galaxy Note20. Многие думали, что таким устройством станет именно Galaxy Note21, но видимо, такому не быть. По крайней мере, так считает известный инсайдер -Эван Бласс.

Он предполагает, что взамен Galaxy Note21 выйдет на рынок другая модель – Galaxy S21 FE. Причина в невыходе Galaxy Note21 скорее всего заключается в банальной недостаче комплектующих. Что касается данных о новом смартфоне, то инсайдер пока не очень то и делится информацией о нем.

Непонятным остается и тот факт, а будет ли поддержка стилуса? А его наличие в комплекте? Если же вся соль заключается в маркетинге, то многие эксперты считают, что этого не стоило было делать. Кстати, по самым последним данным, Galaxy S21 FE должен получить чипсет Snapdragon 888, защиту от брызг воды, а также дисплей с частотой обновления 120 Гц.

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