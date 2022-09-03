Samsung сообщила об утечке данных пользователей из США

Компания Samsung уведомила своих пользователей из США о масштабной утечке конфиденциальных данных.

В июле 2022 года злоумышленники смогли получить доступ к пользовательским данным Samsung, которые хранились на территории США. В первых числах августа в компании обнаружили, что хакеры получили базу с аккаунтами Samsung. Каждый аккаунт состоит из адреса пользователя, электронной почты, пароля, данных кредитной карты и номер телефона.

В свою очередь Samsung порекомендовали пользователям из США, обновить данные своих аккаунтов. Дело уже расследуют правоохранительные органы.

Отметим, что на днях Samsung высмеяла Apple за отсутствие инноваций в iPhone 14. Хотя у самого южнокорейского гиганта, оказались куда более серьёзные проблемы с конфиденциальностью.

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