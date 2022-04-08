Samsung Galaxy A54 появился на рендерах

Samsung недавно представила Galaxy A53, а теперь дизайнеры уже создали рендеры его следующей версии — Galaxy A54.

Концепт предполагает, что у Galaxy A54 будут симметричные рамки, что сделает его похожим с серией Galaxy S22.

Сообщается, что устройство может получить 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD + с частотой обновления 120 Гц. Другие характеристики пока не известны.

На этих рендерах у смартфона 64-мегапиксельная основная камера + 12-мегапиксельный сверхширокоугольный, 5-мегапиксельный глубинный и 5-мегапиксельный макро датчики. Будут ли именно такие конфигурации у Galaxy A54 сейчас узнать трудно.

Стоит понимать, что рендеры Samsung Galaxy A54 являются ранними. К реальному выходу этого смартфона может многое измениться.

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