Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A04e

Samsung представила для глобального рынка бюджетный Galaxy A04e. Этот смартфон дополняет серию, в рамках которой уже вышли Galaxy A04 и Galaxy A04s.

Новинка получила 6,5-дюймовый IPS дисплей с разрешением HD+. Процессором, предположительно, служит MediaTek Helio G35. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч.

Основная камера сдвоенная — 13 и 2 Мп. У фронтальной камеры 5 Мп.

Оперативная память — 3/4 Гб, встроенная — 32/64/128 ГБ. Samsung Galaxy A04e работает на Android 12 с оболочкой One UI Core 4.1. Стоимость устройства пока не называется.

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