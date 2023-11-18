Сайты с информацией о VPN начнут блокировать в России

Роскомнадзор получил полномочия блокировать сайты, на которых представлена информация о способах обхода сетевых ограничений. Соответствующее постановление приняло Правительство России.

Согласно документу, такие сайты будут вносить в Единый реестр запрещенной информации. Сейчас в этот реестр попадают ресурсы, представляющие запрещенную к распространению на территории Российской Федерации информацию.

В сентябре Роскомнадзор подготовил проект приказа о критериях запрета распространения материалов с методами обхода блокировок. В частности, упоминается наличие информации, которая описывает, как получить доступ к заблокированным ресурсам или побуждает это делать, в том числе, путем специального ПО (вероятно, речь идет о VPN и прокси).

Напомним, что проект постановления Правительства РФ о предоставлении Роскомнадзору полномочий блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок, подготовило в начале осени Минцифры.