Российский Р-ФОН оказался копией смартфона Nuu A25 из США

Российский смартфон Р-ФОН на базе операционной системы «РОСА Мобайл» имеет внешний вид, который идентичен американскому бюджетному смартфону Nuu A25. В США устройство продают за $170 (~15200 рублей).

Nuu A25

Nuu A25 оборудован процессором MediaTek Helio G99, 50-мегапиксельной основной камерой, аккумулятором на 5000 мАч и 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Характеристики Р-ФОН отличаются, однако дизайн камеры и корпус идентичен, за исключением цветового оформления и логотипов.

Также было выявлено, что в Бангладеше представлен смартфон Helio 80, принадлежащий местному производителю Symphony, с похожими характеристиками и дизайном. Цена Helio 80 в Бангладеш составляет 16 999 така (~15100 рублей).

Symphony Helio 80 Symphony Helio 80

Представители «Р-ФОН» заявили, что смартфон производится на заводе «Рутека» в Саранске. Ожидается, что его официальная презентация состоится 14 декабря 2023 года в 10:30 по московскому времени, в то же время станет известна цен устройства.