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Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером

Роскомнадзор признал Telegram иностранным мессенджером и не подлежащим интеграции с банками. Так он может попасть под действие запрета о передаче личных и финансовых данных.

Запреты, вводимые новым законом с 1 марта, распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки.

Напомним, что буквально на днях ВТБ запустил онлайн-банк через Телеграм, как альтернативу приложению, которое было удалено из App Store. С 1 марта чат-бот ВТБ «не сможет работать на законных основаниях».

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Источник:
Коммерсантъ

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