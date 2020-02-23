Rolls-Royce выпустил игрушечный автомобиль за 2 миллиона рублей
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Новости

Rolls-Royce выпустил игрушечный автомобиль за 2 миллиона рублей

Rolls-Royce представил игрушечную машинку Cullinan в масштабе 1:8. И теперь внимание, её ценник начинается от 17 и заканчивается на 27 тысячах долларов (от 1.2 до 1.9 млн рублей).

Стоимость будет зависеть от требований покупателя. Можно выбрать цвет интерьера, кузова, материал отделки и даже фактуру прострочки кожаных сидений.

  • Rolls Royce 3
  • Rolls Royce 2
  • Rolls Royce 1

В Rolls-Royce заявляют, что на создание каждой модельки уходит около 450 часов. Вся работа выполняется вручную от покраски до полировки.

  • Rolls Royce 5
  • Rolls Royce 4

Миниатюрный автомобиль имеет LED-фары, точную копию 6.75-литрового мотора V12, а также выдвижной фирменный зонтик из дверей.

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