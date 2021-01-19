RedmiBook Pro выйдет в феврале

Еще на прошлой неделе представителями Xiaomi было подтверждено, что новый ноутбук компании выйдет скоро. На днях была названа более точная дата — это февраль 2021 года. О самом ноутбуке известно не так уж и много. Первое, что удалось узнать — это наличие процессоров Intel Core 11-го поколения. Сегодня же стало известно и его официальное название – RedmiBook Pro 15.

Непонятно почему, но техническая информация о ноутбуке скрывается. Хотя на днях в Geekbench были замечены два устройства. Это ноутбуки с процессорами Core i5 и i7. Оба устройства оснащены 16 ГБ ОЗУ и работают на платформе Windows 10. Здесь же появился и вариант RedmiBook 15S, но уже с процессором AMD Ryzen. Аппарат с Ryzen 5 5600H был замечен с 8 и 16 ГБ ОЗУ, в то время как вариант с Ryzen 7 5800H — только с 16 ГБ ОЗУ.

Вполне может быть, что представление новых ноутбуков состоится одновременно с анонсом Redmi K40, которое запланировано на февраль. Отметим, что ближайший месяц для компании Xiaomi может быть слишком насыщенным, ведь не учитывая новую линейку ноутбуков и Redmi K40, производитель может показать и еще один смартфон – Xiaomi Mi 11 Pro.