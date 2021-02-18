Redmi Note 9T поступил в продажу в России

Xiaomi объявила о старте продаж в России продолжения линейки Redmi Note – смартфона Redmi Note 9T. Новый король среднеценового сегмента предлагает производительность и длительный срок службы аккумулятора.

Redmi Note 9T, получивший процессор Dimensity 800U от MediaTek, работает до 100% быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Наряду со встроенным модемом Redmi Note 9T может похвастаться потрясающей энергоэффективностью благодаря восьмиядерному процессору и 7-нм техпроцессу. Технология 4×4 MIMO и разнесенный прием в Redmi Note 9T обеспечивают более быстрое и надежное соединение даже в условиях перегруженности.

Смартфон доступен в России в двух цветах: “Чёрные сумерки” и “Фиолетовый рассвет”. Цена новинки составила 20 490 рублей за версию 4 ГБ + 64 ГБ и 21 990 рублей за версию 4 ГБ + 128 ГБ.

