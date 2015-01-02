Redmi K40 Pro показали со всех сторон

Китайские источники опубликовали новые качественные изображения смартфона Redmi K40 Pro. Они демонстрируют новинку со всех сторон, позволяя оценить дизайн и компоновку.

Судя по данным источника, смартфон оснастят плоским экраном с тонкими рамками и врезанной селфи-камерой, процессором Snapdragon 888 и основным модулем камеры на 108 МП. Помимо этого, новинке приписывают аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч, поддержку быстрой зарядки и стереодинамики.

Релиз ожидается в январе. Точной даты и цены пока нет. Также не сообщается об объёмах оперативной и постоянной памяти, однако может предположить, что менее 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти там не будет.