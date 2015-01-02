Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Redmi K40 Pro показали со всех сторон

Китайские источники опубликовали новые качественные изображения смартфона Redmi K40 Pro. Они демонстрируют новинку со всех сторон, позволяя оценить дизайн и компоновку.

  • Bbcdde6052b54c0d954f34e16c117bc4

Судя по данным источника, смартфон оснастят плоским экраном с тонкими рамками и врезанной селфи-камерой, процессором Snapdragon 888 и основным модулем камеры на 108 МП. Помимо этого, новинке приписывают аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч, поддержку быстрой зарядки и стереодинамики.

  • Redmi K40 Pro

Релиз ожидается в январе. Точной даты и цены пока нет. Также не сообщается об объёмах оперативной и постоянной памяти, однако может предположить, что менее 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти там не будет.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Источник:
Mydrivers
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

Вливайтесь в общение

0 Комментария
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить