В России начались продажи ультрабюджетника Redmi 10A

На российском рынке запустились продажи ультрабюджетника Redmi 10A. На официальном сайте Xiaomi на него действует скидка для первых покупателей.

Обычная стоимость Redmi 10A с 2 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти составляет 10 490 рублей, со скидкой — 9 490 рублей. Такой ценник продержится до 11 сентября включительно.

У смартфона 6,53-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением HD+. Процессором выступает простенький MediaTek Helio G25, есть сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержка 4G LTE и Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч + поддержка 10-ваттной быстрой зарядки.

Основная камера сдвоенная — 13 и 2 Мп, у фронтальной 5 Мп.

Redmi 10A поставляется на базе Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Новинка доступна в черном и синем цветах.

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