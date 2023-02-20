Самый быстрый: Realme GT Neo5 заряжается до 50% за 4 минуты

Известный инсайдер Ice Universe поразился быстрой зарядке нового смартфона Realme GT Neo5. Устройство позиционируется как смартфон с самой быстрой зарядкой в мире, и оно действительно демонстрирует впечатляющие результаты.

Он смог зарядить Realme GT Neo5 до 50% всего за 4 минуты. Это является одним из лучших результатов на рынке смартфонов и многие, уже обратили внимание на это устройство.

В своем Twitter-аккаунте Ice Universe посоветовал переслать видео с зарядкой Realme GT Neo5 главе Samsung TM Ро и главе Apple Тиму Куку. Это явно показывает, что быстрая зарядка становится все более важной для пользователей мобильных устройств и производители смартфонов должны уделять ей большое внимание.

Новый смартфон Realme GT Neo5 уже доступен в Китае. На международном рынке смартфон представят в конце этого месяца, но под другим названием.