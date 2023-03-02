Realme C55 получил «островок» Mini Capsule в стиле iPhone 14 Pro

Смартфон Realme C55, официальное представление которого запланировано на 7 марта, уже появился на сайте индонезийского подразделения компании.

Устройство получило процессор Helio G88 SoC и операционную систему Realme UI 4.0 на базе Android 13, а также две конфигурации памяти — 6 ГБ/128 ГБ и 8 ГБ/256 ГБ. Обе модели имеют слот для microSD, который позволяет расширять хранилище до 1 ТБ.

Realme C55 оснащен 6,72-дюймовым экраном FullHD+ 90 Гц с пиковой яркостью 680 нит и частотой 90 Гц. На передней панели есть отверстие в центре для 8-Мп фронтальной камеры, а на задней панели — двойная камера с разрешением главного модуля 64 Мп.

Смартфон также получил динамический островок Mini Capsule в стиле Dynamic Island в iPhone 14 Pro, который отображает информацию о зарядке, количестве шагов за день, пройденной дистанции и других параметрах.

Кроме того, Realme C55 имеет боковой сканер отпечатка пальца, USB-C, мощный динамик с настройкой Dirac, 3,5-мм разъём для наушников и чип NFC.

Смартфон представлен в двух цветовых вариантах: Rainy Night и Sunshower. Емкость батареи составляет 5000 мАч, а есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Цена пока не раскрывается.