В России представлен realme 9 4G — смартфон с тройной камерой 108 МП

Бренд realme представил свой первый смартфон, оснащенный камерой 108 МП с сенсором ISOCELL HM6. Модель realme 9 4G вошла в номерную серию.

Смартфон realme 9 4G оснащен 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем c многоуровневой частотой обновления 90Гц и автоматической регулировкой яркости, имеющей 10 240 уровней, для комфортного просмотра изображений и видеороликов даже под прямыми солнечными лучами.

Также смартфон поддерживает функцию разблокировки через сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, который работает с минимальной задержкой и имеет возможность кастомизации визуала через realme UI 3.0.

Кроме того, есть интересная функция для определения частоты сердечных сокращений для контроля за своим здоровьем без необходимости использовать дополнительные гаджеты.

Устройство оснащено 6-нм процессором Snapdragon 680. Такое решение позволяет снизить энергопотребление смартфона на 62% и увеличить производительность на 46% по сравнению с 12-нм процессорами.

Смартфон realme 9 4G в цветах «Золотой», «Белый» и «Черный» в конфигурации 6+128 Гб уже поступил в продажу по розничной цене от 25 990 рублей.

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