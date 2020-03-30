Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры
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Новости

Разработчики Mafia III ищут сотрудника для новой игры

Студия Hangar 13 (разработчик Mafia III) открыли на официальном сайте вакансию исполнительного продюсера нового проекта.

В обязанности продюсера входит ответственность за создание игры. О каком проекте идёт речь не сообщается, но от кандидата требуют опыт не менее десяти лет в игровой индустрии и опыт в разработке AAA-«песочниц». В описании вакансии говорится, что его роль очень важная и сыграет в успешном исполнении нового важного продукта, включая контент после запуска и планирование будущей франшизы.

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Стоит напомнить, что студия Hangar 13 была создана исключительно для создания Mafia III. После анонса, команда начала активно покидать студию, но позже расширилась и открыла новое подразделение в которое ищут около 40 сотрудников.

Предположительно, студия начала работу над Mafia IV. Сам издатель Take-Two в недавнем финансовом отчёте заявил, что покажет новый проект студии.

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