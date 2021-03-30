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Новости

Разработана антенна, которая может заряжать устройства от сигнала 5G

Похоже, что сети 5G в будущем смогут передавать не только информацию, но и энергию. В технологическом институте штата Джорджия в США рассказали о новой разработке, которая может дать новый толчок носимой электронике и системам «Интернета вещей».

Там создали выпрямляющую антенну на гибкой подложке с размером менее человеческой ладони. Она может ловить сигнал 5G-вышки и переводить его в электричество. Мощность составляет порядка 6 мкВт на дистанции до 180 метров. Такая антенна полагается на технологию под названием «линза Ротмана» и совместима только миллиметровыми сетями 5G.

Конечно, этого мало для зарядки телефона, но для датчиков и IoT-систем хватит.

Пока что о коммерческом внедрении такой технологии речи не идёт. Однако в перспективе это возможно.

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Источник:
YouTube
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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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