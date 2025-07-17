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Раскрыты все цвета линейки iPhone 17

Вся палитра оттенков раскрыта внутренним документом Apple.

В сети появились новые подробности о цветовой палитре предстоящей линейки iPhone 17. Ресурс Macworld утверждает, что получил доступ к внутреннему документу Apple, который использовался при создании новых iPhone.

Согласно утечке, базовая модель iPhone 17 будет представлена в следующих цветах: черный, белый, стальной серый, светло-голубой, зеленый и фиолетовый. Последние два оттенка придут на смену розовому и бирюзовому у iPhone 16.

Базовый iPhone 17 в цвете «стальной серый»

iPhone 17 Air получит более сдержанную палитру: черный, белый, светло-золотой и светло-голубой. Отмечается, что светло-голубой будет напоминать небесно-голубой цвет MacBook Air M4, а светло-золотой станет более светлой версией текущего оттенка Desert Titanium у iPhone 16 Pro.

Отличия светло-голубой расцветки у iPhone 17 Air (слева) и iPhone 17 (справа)

Флагманские модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max предложат более насыщенные и премиальные цвета: черный, белый, серый (подобный натуральному титану), темно-синий и оранжевый с медным оттенком. Темно-синий будет напоминать полюбившийся Blue Titanium у iPhone 15 Pro, а оранжевый обещает быть ярким, почти флуоресцентным.

iPhone 17 Pro в темно-синем и оранжевом цветах

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Источник:
Macworld
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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