Раскрыты внешний вид и характеристики realme 12+

Недавно компания realme представила среднебюджетные смартфоны realme 12 Pro и realme 12 Pro+. Теперь к запуску готовится realme 12+ 5G, который прошел сертификацию TENAA. В базе данных китайского регулятора опубликовано изображение и основные характеристики устройства.

Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей и круглым вырезом для селфи-камеры на 16 Мп. «Сердцем» realme 12+ станет восьмиядерный процессор с частотой 2,6 ГГц. При этом точное называние чипсета не раскрывается.

В Китае смартфон будет выпущен в конфигурациях с 6/8/12/16 ГБ оперативной памяти и 128/256/512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Работу realme 12+ будет поддерживать аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт.

Устройство получит блок камер с тремя датчиками: основной сенсор на 50 Мп, сверхширик – 8 Мп и макро – 2 Мп. Глобальная версия, согласно сертификации Camera FV 5, получит двойную камеру на 64 Мп и 8 Мп.