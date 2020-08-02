Раскрыта производительность процессора Apple A14 для новых iPhone

Все почитатели «яблочной» продукции ждут с нетерпением выхода новых моделей iPhone и iPad. Это же касается информации и о производительности чипсетов, которые будут установлены в этих устройствах. На днях эта информация была приоткрыта для пользователей. Поделился своими находками один из инсайдеров в сети Twitter – Люк Миани. Более того, он уже успел протестировать чипсеты Apple A14 и A14X.

A14X performance extrapolated from leaked/suspected A14 info + average performance gains from previous X chips. Puts it around 7480 in Geekbench 5, nearly on par with an i9 9880H. This thing could be insane 🤯



Working on a full video to discuss A14 & A14X coming this week pic.twitter.com/KMC0HXAKTE — Luke Miani (@LukeMiani) August 17, 2020

Если верить данным этого пользователя, то чипсет A14, который будет установлен в смартфоны линейки iPhone 12, по производительности примерно равен процессору A12X. А вот уже чипсет A14X, который получит iPad Pro нового поколения, будет примерно в полтора раза быстрее, чем чипы A12X и A14. Что касается iPad Pro, то их главный вычислительный компонент примерно равен по производительности процессору Intel Core i9, применяемому в ноутбуках. В бенчмарке Geekbench 5 рассматриваемый чипсет набирает 7 500 баллов.

Если говорить о технологии изготовления, то оба новых чипсета выполнены по 5-нм техпроцессу. Кстати, именно A14 и A14X станут первыми подобными компонентами, которые изготовлены согласно этому техпроцессу. Напомним, что презентация новых устройств от Apple состоится осенью, а вот iPad Pro может появиться раньше, ориентировочно – в сентябре, но без презентации. А вот остальные устройства будут презентованы на специальном мероприятии, которой пройдет онлайн.