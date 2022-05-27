Характеристики PlayStation 5 Pro «засветились» на презентации TCL

Компания Sony во всю ведёт работу над новой консолью PlayStation 5 Pro, которая получит более мощное железо и обновлённый дизайн. Первые слухи о ней появились ещё до запуска оригинальной PS5.

На прошедшей презентации компании TCL Technology в Польше, была показана дорожная карта консолей, начиная с PS4 и Xbox One в 2013 году и заканчивая PlayStation 5 Pro и новыми Xbox Series S/X.

Согласно слайдам запуск новых консолей запланирован на 2023-2024 годы, а их особенностью станет переход на более мощное железо (GPU RX7700XT), способное рендерить 4K-картинку с частотой 60-120fps (против 2K@60-120fps у актуального поколения), путём искусственного увеличения изображения до 8K.

Напомним, что в прошлом году Microsoft официально подтвердила работу над новым поколением консолей Xbox. Стоит отметить, что слайд TCL скорее носит прогнозируемый характер и не является официальным. Ведь Sony и Microsoft до сих пор не удаётся обеспечить спрос на консоли из-за дефицита чипов.

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