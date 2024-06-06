Прокол в безопасности: в App Store появилось фейковое приложение «Сбера»

Apple в очередной раз доказала, что их магазин приложений App Store далеко не самое безопасное место для загрузки приложений, а вся закрытость и запрет на сторонние загрузки связаны с банальным зарабатыванием денег на комиссии от разработчиков. В этот раз в App Store стало доступно фейковое приложение «Сбер: Твой Онлайн Банк».

Несмотря на то, что настоящее приложение «Сбера» сейчас нельзя установить, оно всё-таки иногда проникает в App Store под разными названиями, но об этом моментально узнают клиенты банка благодаря рассылкам через официальные каналы.

В этот раз ситуация иная. Приложение «Сбер: Твой Онлайн Банк» является мошенническим и редакция The GEEK настоятельно не рекомендуем его скачивать и тем более вводить в него какие-либо свои данные.

Как долго пробудет в App Store фейковое приложение, пока неизвестно. Например, в магазине долгое время находились мошеннические приложения под видом «Тинькофф Банка» и «Альфа Банка».