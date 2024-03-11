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Скам-приложения Альфа-банка и Тинькофф заполонили «безопасный» App Store

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Валентин Снежин сегодня в 19:03

Apple в очередной раз подтверждает, что их магазин приложений App Store не так безопасен, как она утверждает. Именно из-за вопросов безопасности компания заявляет, что не открывает доступ для установки сторонних приложений.

На этот раз редакция The GEEK обнаружила в App Store четыре фейковых приложения. Первое маскируется, как приложение Альфа-банка под названием «А Банк – Твой Онлайн Помощник». В описании говорится об “официальном приложении”, но разработчиком указан Sofyan Emribit – ранее незнакомый разработчик.

Фейковое приложение Альфа Банк
Фейковое приложение Альфа Банк
Фейковое приложение Альфа Банк

Затем идут три мошеннических приложения «Тинькофф – Ваш Выбор» (Apple не удаляет его с 18 февраля), а также «Тинькофф Карты & Voice Memos» и «The Ecogrand». Все они обладатели скриншотов и логотипов Тинькофф.

Фейковое приложение Тинькофф
Фейковое приложение Тинькофф
Фейковое приложение Тинькофф

Следует заметить, что Apple в ускоренном режиме удаляет приложения российских банков, которые попали под санкции США. Но, видимо, безопасность пользователей айфона и фейковые приложения для компании не имеют никакого приоритета.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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