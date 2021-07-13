Процессор для новых Pixel 6 разрабатывает Samsung. А Pixel 5a получит старую платформу Qualcomm

В сети появились свежие данные о процессорах для новых Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Как ожидается, они станут первыми смартфонами на платформе Whitechapel собственной разработки Google. Однако теперь стало известно, что Google создает платформу в сотрудничестве с Samsung.

Из этого делается вывод, что новая платформа может быть ничем иным как новой версией Exynos с ИИ-модулями и мощной графикой. Если точнее, то речь идёт об Exynos 2200 с видеочипом AMD Radeon на базе архитектуры RDNA2.

Как ожидается, Exynos 2200 опережает Snapdragon 895 по производительности центрального процессора и графического адаптера. Не исключено, что новый чипсет будет быстрее даже Apple A15 в тесте графической подсистемы, хотя и уступит по чисто процессорной производительности.

Смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro должны выйти осенью этого года.

Помимо этого, появились данные о среднеуровневом смартфоне Google Pixel 5a 5G. Как сообщается, эта модель будет построена на базе Snapdragon 750G. Ранее ему приписывали модель Snapdragon 765G, которая была установлена в Pixel 4a 5G и Pixel 5.

Суть в том, что «семьсот пятидесятый» хоть и производится по 8-нанометровому техпроцессу, но он немного мощнее, чем 765-й. Другие спецификации включают в себя 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти FS 3.1 вместо UFS 2.1. Ёмкость батареи обещана на уровне 3840 мА•ч, будет поддержка 20-ваттной зарядки. Также модели 5a приписывают 6,2-дюймовый OLED-экран и сдвоенную основную камеру.

Релиз — не раньше конца лета.