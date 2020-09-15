Презентации Apple впервые пройдёт с русскими субтитрами

Пользователи со всего мира смогут посмотреть прямой эфир сентябрьской презентации Apple впервые с субтитрами на русском языке.

Ранее русский язык был включён в список языков, на которые впоследствии переводились основные события конференций, начиная с презентации WWDC 2020. Теперь же субтитры доступны в прямом эфире на сайте apple.com. Перевод содержит точные термины, названия элементов пользовательского интерфейса и многое другое.

Прямой эфир начнётся сегодня в 20:00 Мск с субтитрами на официальном сайте Apple.