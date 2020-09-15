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Новости

Презентации Apple впервые пройдёт с русскими субтитрами

Пользователи со всего мира смогут посмотреть прямой эфир сентябрьской презентации Apple впервые с субтитрами на русском языке.

Ранее русский язык был включён в список языков, на которые впоследствии переводились основные события конференций, начиная с презентации WWDC 2020. Теперь же субтитры доступны в прямом эфире на сайте apple.com. Перевод содержит точные термины, названия элементов пользовательского интерфейса и многое другое.

Прямой эфир начнётся сегодня в 20:00 Мск с субтитрами на официальном сайте Apple.

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Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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