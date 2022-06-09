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Новости

Названа дата презентации Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4

Известный инсайдер Джон Проссер сообщил дату презентации Samsung, на которой представят новые складные Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4.

Предполагаемая дата мероприятия — 10 августа. В этот день Samsung покажет довольно много устройств:

  • Galaxy S22 — новый цвет «Лаванда»;
  • Galaxy Z Fold4 — чёрный, зеленый, бежевый;
  • Galaxy Z Flip 4 — графит, фиолетовый, розовое золото, синий;
  • Galaxy Watch 5 (40 мм) — чёрный, серебристый, розовое золото;
  • Galaxy Watch 5 (44 мм) — чёрный, серебристый, сапфировый (голубой);
  • Galaxy Watch 5 Pro (46 мм) — чёрный, серебристый.

В продажу все новинки поступят 26 августа. Ждем утечки и анонс.

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