Опубликованы кадры с презентации iPhone 14 Pro

Сентябрьская презентация Apple состоится уже завтра. Она отснята заранее, поэтому сейчас появилась фотография с мероприятия. На ней Тим Кук представляет iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете.
Из изображений становится ясно, что слухи относительно двух вырезов вместо челки и стандартного фиолетового цвета iPhone 14 Pro — подтвердились.
К сожалению, на скриншотах не видно камеры с 48-мегапиксельным датчиком. Это одно из главных нововведений и ожиданий от iPhone 14 Pro.
Завтра Apple представит довольно много устройств. Среди них четыре iPhone: 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Три версии умных часов Apple Watch: Series 8, SE второго поколения и Pro-версии и обновленные AirPods Pro 2.
Стоимость и конфигурации всех iPhone можно посмотреть тут.
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