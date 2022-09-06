Опубликованы кадры с презентации iPhone 14 Pro

Сентябрьская презентация Apple состоится уже завтра. Она отснята заранее, поэтому сейчас появилась фотография с мероприятия. На ней Тим Кук представляет iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете.

Из изображений становится ясно, что слухи относительно двух вырезов вместо челки и стандартного фиолетового цвета iPhone 14 Pro — подтвердились.

К сожалению, на скриншотах не видно камеры с 48-мегапиксельным датчиком. Это одно из главных нововведений и ожиданий от iPhone 14 Pro.

Завтра Apple представит довольно много устройств. Среди них четыре iPhone: 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max. Три версии умных часов Apple Watch: Series 8, SE второго поколения и Pro-версии и обновленные AirPods Pro 2.

Стоимость и конфигурации всех iPhone можно посмотреть тут.

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