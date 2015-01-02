Представлены наушники с активным шумоподавлением Meizu POP Pro

Удивительно, но бренд Meizu продолжает выпускать новые устройства. В этот раз компанией были представлены беспроводные наушники Meizu POP Pro с активным шумоподавлением. По внешнему виду новинка является практически копией AirPods Pro, начиная от зарядного кейса и заканчивая формой наушников.

Meizu POP Pro оснащены тремя активными микрофонами для шумоподавления. По словам представителя бренда в устройстве используется «технология тройной гибридной активного шумоподавления». Для воспроизведения средних и высоких частот используется 10-миллиметровые динамики. Всё управление происходит через встроенные сенсоры на корпусе.

Заявленное время автономной работы составляет около 7 часов в обычном режиме и 4 часа с активированным шумоподавлением. С помощью кейса время работы можно увеличить до 20 часов.

Наушники Meizu POP Pro появятся на китайском рынке с 12 января по цене 77 долларов.