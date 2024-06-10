100 российских игр доступны на фестивале «Демофест» в VK Play

В российском магазине игр VK Play начался «Демофест», в рамках которого можно попробовать более 100 демоверсий отечественных игр. Мероприятие продлится с 10 по 16 июня, и на нем уже представлены проекты в 13 различных жанрах. Посетить фестиваль можно по ссылке и, что самое главное, все абсолютно бесплатно.

Среди остальных демоверсий сразу выбивается Atomic Heart — всем известное приключение в сеттинге уникального советского будущего со своими темными секретами. Или же две новинки: атмосферное выживание в заброшенном городе Pine Harbor и смесь из брутального боевика и бесконечного рогалика КИБОРГ.