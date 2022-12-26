Представлена серия игровых смартфонов Red Magic 8 Pro

Компания Nubia представила серию игровых смартфонов Red Magic 8. На первом этапе представлены модели Red Magic 8 Pro и Red Magic 8 Pro+ с процессорами Snapdragon 8 Gen 2. Также обе оснащены оперативной памятью LPDDR5X, постоянной UFS 4.0, 120-Гц OLED-дисплеями с технологией DC Dimming и игровыми возможностями. Также обе модели получили подэкранную фронтальную камеру и встроенную систему охлаждения с кулером на 20 000 оборотов.

Основная камера получила главный модуль на 50 МП с сенсором Samsung GN5, есть сенсорные курки на 520 Гц на торце, экранный сканер пальца и прошивка RedMagic OS 6.0

Модель 8 Pro получила аккумулятор на 6000 мАч с зарядкой на 80 Вт, у 8 Pro+ используется батарея на 5000 мАч и зарядка на 165 Вт. Отметим, что к смартфонам можно подключать периферию.

Обе версии доступны в Китае по цене от 3999 юаней. Есть варианты в чёрном и прозрачном исполнении, у последнего есть RGB-подсветка кулера. Цены на международные версии неизвестны.