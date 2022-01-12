Представлена новая видеокарта NVIDIA RTX 3080 с 12 ГБ памяти

Компания NVIDIA представила новую игровую видеокарту GeForce RTX 3080 с 12 ГБ памяти. И увеличением видеобуфера дело не ограничилось. Новинка основана на графическом процессоре GA102-220 (в оригинальной модели использовался GPU GA102-200), который получил больше функциональных блоков.

В частности, у новинки число ядер CUDA выросло с 8704 до 8960, количество RT-ядер – с 68 до 70, а количество тензорных ядер – с 272 до 280. Частоты не изменились, а вот шина данных стала шире — 384 бита вместо 320. Пропускная способность для каждого канала также осталась прежней — 19 Гбит/с. Общая же пропускная способность памяти возросла с 760 ГБ/с до 916 ГБ/с. Теплопакет вырос с 320 до 350 Вт.

При этом новые карты уже появились в продаже в Германии, Франции и России. Европейские ритейлеры предлагают их по €1700-1800 (145-153 тысяч рублей), тогда как сеть DNS продаёт их по цене от 169 тысяч рублей.

Пока сложно сказать, упадут ли цены на эти карты, и когда это может произойти.