Представлена мини-клавиатура Wooting UwU для игры в osu!

Компания Wooting запустила сбор на краудфандинговой платформе на три-мини клавиатуры. Необычные новинки предназначены для игры в osu!.

Всего два устройства, одно из которых выпустят в двух цветах. У базовой версии Wooting UwU три кнопки, плетеный USB-кабель, запасной переключатель lekker и 4 коллекционных колпачка для ключей в комплекте.

Версия подороже Wooting UwU RGB отличается RGB-подсветкой и дорожным чехлом для переноски. Есть еще Wooting UwU RGB Stealth Edition, все тоже самое только в черном корпусе.

Краудфандинговая кампания запустится 6 апреля и продлится до 4 мая. Стоимость на базовую и улучшенную версии: $49.99/$69,69.