Представлен смартфон Realme V5: китайская платформа и экран на 90 Гц

Китайский производитель Realme представил у себя на родине новый недорогой смартфон Realme V5. Его особенностью стало использование однокристальной системы MediaTek Dimensity 720.

Также в наличии есть экран с диагональю 6,5 дюйма, разрешением 2400 x 1080 пикселей и частотой обновления в 90 Гц. Также отметим ёмкий аккумулятор на 5000 мА·ч и зарядное устройство мощностью в 30 Вт.

Другие спецификации включают в себя основную камеру с четырьмя модулями — 48 МП (диафрагма f/1,8), 8 МП (широкоугольный с диафрагмой f/2,3), 2 МП (макросъёмка) и 2 МП (датчик глубины). Фронтальная основана на одиночном модуле с разрешением 16 МП.

Есть 6/8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной флэш-памяти, сканер отпечатка на задней панели, а также фирменная оболочка Realme UI на базе операционной системы Android 10. Заявлены серебристый, зелёный и синий цвета корпуса.

Продажи стартуют уже 7 августа. Цены стартуют от 200 долларов за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Модель на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 272 доллара.