Представлен Infinix GT 20 Pro — доступный игровой киберпанк-смартфон с RGB-подсветкой

Компания Infinix представила свою новинку — смартфон GT 20 Pro, разработанный специально для геймеров.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым дисплеем с разрешением 2436×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Для улучшения качества изображения в играх применяется чип Pixelworks X5 Turbo.

На борту устройства — процессор MediaTek Dimensity 8200-Ultimate, работающий в паре с 8 или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и встроенным накопителем UFS 3.1 объемом 256 ГБ. Контроль за температурой осуществляет продвинутая система охлаждения.

В качестве камер установили 108-мегапиксельный датчик Samsung HM6 с оптической стабилизацией, макромодуль и датчик глубины по 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Дизайн корпуса Infinix GT 20 Pro дополнен RGB-подсветкой с четырьмя световыми режимами, синхронизирующимися с музыкой, звонками и уведомлениями. За автономность отвечает батарея на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Смартфон работает под управлением Android 14 с фирменной оболочкой HiOS 14.

Среди прочих особенностей — подэкранный сканер отпечатков, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type-C и стереодинамики с настройкой JBL.

Infinix GT 20 Pro будет доступен в Китае с 1 мая в сером, тёмно-синем и серебряном цветах корпуса по начальной цене $346 (~32 300 рублей).