Представлен игровой смартфон Honor 80 GT на Snapdragon 8+ Gen 1

Honor представила новый игровой смартфон серии Honor 80. Он оснащён процессором Snapdragon 8+ Gen 1 и OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон Honor 80 GT оснастили 6.67-дюймым плоским OLED-дисплеем на 120 Гц, частотой дискретизации касаний 300 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и высокочастотным ШИМ затемнение 2160 Гц.

Так как этот смартфон позиционируется игровым, на его борту мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 +, в паре с оперативной LPDDR5 и встроенной памятью UFS 3.1. Кроме того он оснащён независимым чипом дисплея, который может увеличить частоту кадров в играх на 100% и снизить энергопотребление на 25%.

Honor 80 GT получил привычный для таких устройств прямоугольный дизайн. Модуль камеры тоже имеет прямоугольный вид и расположен вертикально. Он разделён на две части, в верхней находятся две камеры, а в нижней — одна камера и светодиодная вспышка.

Что касаемо камер, то Honor 80 GT получил тройной модуль камеры на задней панели с основной камерой на 54-мегапикселя (Sony IMX800). Также тут есть камера со сверхширокоугольным объективом на 8 МП и макро на 2 МП. На передней панели находится 16 Мп камера для селфи.

Также ИК-датчик, NFC и оптический датчик. Всё это управляется на базе операционной системы MagicOS 7.0 — фирменной оболочке на Android 13. Питается смартфон от аккумулятора емкостью 4800 мАч, который поддерживает быструю зарядку 66 Вт.

Гаджет предлагается в трех цветах — черном (Interstellar Black), зеркальном (Streamer Mirror) и цвета метеорит (Light Rain Meteor). Толщина 7,9 мм, а вес 187 грамм.

В настоящее время Honor 80 GT доступен только в Китае, но вскоре бренд может вывести его на международный рынок. Предзаказы на него начинаются сегодня вечером, а продажи стартуют 1 января. Цены, следующие: