Представлен HUAWEI MateBook X Pro 2024 — 980-граммовый ноутбук на чипе Core Ultra 9

11 апреля компания HUAWEI представила в Китае новый ноутбук MateBook X Pro 2024. Особенностью устройства стал процессор Intel Core Ultra 9, мощная зарядка и вес меньше 1 килограмма.

MateBook X Pro оснащён 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3120 x 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Дисплей занимает 93% от общей площади крышки.

Самая топовая комплектация MateBook X Pro получила процессор Core Ultra 9 185H и 32 ГБ оперативной памяти. Есть чуть попроще версии — на Core Ultra 7 155H с 16 ГБ и 32 ГБ ОЗУ.

Устройство оборудовано процессором с NPU-чипом для работы с ИИ, например, нейросетью Pangu от HUAWEI. Она помогает улучшать качество фотографий и предоставляет возможность перевода видео в режиме реального времени с субтитрами на любом языке.

Корпус изготовлен из авиационного алюминия. При этом ноутбук весит всего 980 грамм и имеет толщину 13,5 мм. Кроме того, MateBook X Pro оснастили сразу шестью динамиками, а также реагирующим на силу нажатия тачпадом и поддержкой быстрой зарядки 140 Вт.

Цены на устройства следующие:

Core Ultra 7 (16 ГБ/1 ТБ) — $1550 (~144 000 рублей)

Core Ultra 7 (32 ГБ/1 ТБ) — $1730 (~160 700 рублей)

Core Ultra 9 (32 ГБ/2 ТБ) — $2075 (~192 800 рублей)