Представлен Honor X5: 2 ГБ ОЗУ, разъём Micro-USB и без сканера отпечатка

Китайский бренд Honor выпустил смартфон Honor X5, который выглядит весьма странно по современным меркам. Судите сами, у него процессор MediaTek Helio G25, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флэш-памяти. В качестве ОС заявлена Android 12 Go.

Смартфон оснащён экраном с диагональю 6,5 дюйма и разрешением HD+. В устройстве используется одиночная камера на 8 МП, ёмкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч. Также у новинки есть порт Micro-USB и нет сканера отпечатка пальца.

Пока неясно, кому нужен такой смартфон за 100 евро, ведь он откровенно устарел и вряд ли сможет тягаться с бюджетными моделями других производителей.