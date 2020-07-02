Представлен Honor X10 Max с поддержкой 5G

Как и ожидалось, бренд Honor официально презентовал смартфон X10 Max — один из самых больших смартфонов на сегодня. Это модель с 7,09-дюймовым экраном, который относится к типу RGBW. Он обеспечивает на 70% более высокий уровень яркости в сравнении с IPS.

Дисплей характеризуется поддержкой HDR10 и соответствует сертификату TÜV Rheinland low blue light certification.

Другие спецификации включают в себя сканер отпечатка на боковой грани. Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 800, есть 6 или 8 ГБ ОЗУ, 64 или 128 ГБ постоянной памяти. Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч.

Основная камера включает в себя модули на 48 + 2 МП, фронтальная — 8 МП. Из мелочей отметим стереофонические динамики, модем 5G и модуль NFC, который можно использовать не только для оплаты покупок. Ещё — в качестве ключа для автомобиля.

Цена вопроса составляет $270за версию 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Модель с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит $300. А вариант 8/128 ГБ — $355. Продажи в Китае стартуют завтра.