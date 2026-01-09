HONOR Magic 8 Pro Air получил официальную дату выхода

HONOR официально объявила дату презентации своего нового ультратонкого флагманского смартфона Magic 8 Pro Air. Конкурент iPhone Air будет представлен уже 19 января. Сбор предзаказов начался.

Компания позиционирует HONOR Magic 8 Pro Air как решение, сочетающее высокую производительность и тонкий корпус.

Накануне в сети появились официальные постеры HONOR Magic 8 Pro Air, демонстрирующие смартфон сразу в четырёх цветовых вариантах. Модель получит обновлённый дизайн, отличающийся от других представителей линейки Magic 8.