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Представлен DVD-плеер для смартфона

В Японии выпустили очередной крайне интересный девайс — компания Logitec (не путать с Logitech) выпустила CD/DVD-плеер, который можно подключить к смартфонам и планшетам. Для соединения используется радиоканал или кабель.

Для использования нужно сделать следующее:

  1. Включить плеер и вставить диск;
  2. Скачать приложение CD Reco Music на iOS или Android;
  3. Синхронизировать плеер со смартфоном по Wi-Fi;
  4. Запустить воспроизведение или просмотреть содержимое диска.

Отметим, что плеер позволяет переносить данные на смартфон. Цена беспроводной версии — 844 юаня, проводной с USB-C — 544 юаня.

Продажи уже стартовали в Японии. О доступности в других странах пока ничего не сообщается. При этом на AliExpress можно найти похожие плееры.

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Источник:
ITHome
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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