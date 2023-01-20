Представлен DVD-плеер для смартфона

В Японии выпустили очередной крайне интересный девайс — компания Logitec (не путать с Logitech) выпустила CD/DVD-плеер, который можно подключить к смартфонам и планшетам. Для соединения используется радиоканал или кабель.

Для использования нужно сделать следующее:

Включить плеер и вставить диск; Скачать приложение CD Reco Music на iOS или Android; Синхронизировать плеер со смартфоном по Wi-Fi; Запустить воспроизведение или просмотреть содержимое диска.

Отметим, что плеер позволяет переносить данные на смартфон. Цена беспроводной версии — 844 юаня, проводной с USB-C — 544 юаня.

Продажи уже стартовали в Японии. О доступности в других странах пока ничего не сообщается. При этом на AliExpress можно найти похожие плееры.